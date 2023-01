Le confessioni di Milena Miconi a Dana | “Abbiamo due punti di vista completamenti diversi”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 15 gennaio 2023)Saber si confrontano in una versione inedita: ecco cosa è emerso dalle parole delle due VIPSaber poche ore fa nella cucina della Casa del Grande Fratello Vip si sono confrontate sui modi in cui affrontano le discussioni e ciò che accade nella Casa.ha rivelato: “Sento: “Quella lì l’ha fatto apposta”, io ho cercato di starle vicino mi è dispiaciuto pure per quello che gli è successo e con me niente, come buttare l’acqua nella sabbia, me lo sono legato al dito e ho detto ok scusa però comunque distanze, due, tre giorni non parliamo la trovo in cortiletto e lei subito raccoglie l’attimo per dirmi, cioè io e lei dopo le scuse nonmai più parlato e butta una battuta bruttissima, una battuta no che non ...