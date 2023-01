ilGiornale.it

Frosinone, il prof accusato die i 7 anni di gogna: 'Le alunne mentivano, Salvatore ... lo abbiamo convocato immediatamente ha detto ma non c'era nessuna prova concreta di quelleche ...LE REAZIONI 'È una enorme soddisfazione - spiega l'avvocato Musa - abbiamo ribadito che non vi era alcun riscontro probatorio e documentale alledelle ragazze, che i comportamenti attribuiti ... Le accuse di molestie, poi l'assoluzione: i 7 anni da incubo del prof Replika è un'applicazione chatbot AI originariamente progettata per aiutare gli utenti nei momenti difficili. Tuttavia, secondo alcuni dei suoi utenti, il chatbot ora si comporta in modo diverso e sta ...Potrà tornare in classe, al suo lavoro di insegnante, quello della sua vita. È stato assolto in appello da un'accusa che lo aveva tenuto lontano dalla scuola e al minimo ...