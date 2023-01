Lazio | Zaccagni vola | Ci giochiamo ogni match a viso aperto

Cittaceleste.it

REGGIO EMILIA " Laespugna il Mapei Stadium con le reti die Felipe Anderson, sale a 34 punti in classifica e può continuare a sognare l'Europa dei grandi mentre il Sassuolo, sempre sconfitto nel nuovo ...Finisce 2 - 0 per la, che mette in discesa il match poco prima dell'intervallo con un rigore die poi mette in cassaforte i tre punti nella ripresa con Felipe Anderson. Unica nota ... Sassuolo-Lazio, Zaccagni a Sky: “Avevamo bisogno di questa prestazione” La Lazio di Maurizio Sarri annichilisce il Sassuolo grazie a due reti siglate da Zaccagni e Felipe Anderson. Nell'immediato post gara proprio il tecnico dei biancocelesti ha riferito le ultime notizie ...Per ribadire che la Lazio non molla e che è dereminata a raggiungere i propri obiettivi, "per dire a tutti che siamo questi", come scrive Mattia Zaccagni sotto al post Instagram ...