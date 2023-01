Lazio | si ferma di nuovo Immobile! Cambio dopo neanche 15' | ora è in dubbio per il Milan

(Di domenica 15 gennaio 2023)problema fisico per Ciro Immobile, che lascia lasenza centravanti a causa di un dolore alla coscia al 14' della gara in casa...

TGCOM

... ma l'arbitro Fabbriper tutto per un contatto falloso dell'argentino. Il Verona prova a ... Acerbi 6.5: l'ex difensore dellaè stato il vero colpo di mercato dei nerazzurri, attento e ...Il mister esce ancora imbattuto e, dopo Atalanta eil Milan. Alla fine il bicchiere mezzo pieno si trova. MILAN Ttruanu 5,5 : non ha colpe particolari sui gol. Sempre in ritardo nelle ... Rocca: "La Regione Lazio è ferma da dieci anni" SASSUOLO LAZIO MOVIOLA- L'analisi delle scelte arbitrali di Sassuolo-Lazio, gara valida per la Serie a 2022, arbitrata dal sig. Pairetto.Di seguito le ultime dai campi su Sassuolo-Lazio raccolte dagli inviati di TMW: Sassuolo-Lazio - Domenica 15 gennaio, ore 12.30, Mapei Stadium Arbitra.