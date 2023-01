Lazio | Sarri | «Infortunio Immobile? Il ragazzo pensa non sia nulla di gravee»

(Di domenica 15 gennaio 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni Maurizio, allenatore della, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «? Ilnon siadi grave, poi si parla di un problema muscolare quindi senza l’esame strumentale è difficile capire. Luis Alberto? Che lui negli ultimi 40 giorni fosse il giocatore già condizione l’ho detto in tempi non sospetti. Quando siamo ripartiti aveva un problemino e si è dovuto fermare. Luis ha fatto la più bella gara da quando ci sono io alla. Se lui gioca con questa partecipazione ci possiamo permettere tutto. Luis Alberto sta benissimo, Milinkovic è tornato stanco ...

Maurizio, allenatore della, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni Maurizio, allenatore della, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "Infortunio ...REGGIO EMILIA - I complimenti disono tutti per Luis Alberto: "Oggi ha giocato la miglior partita da quando sono sulla panchina della". E il Mago, dopo il match contro il Sassuolo vinto per 2 - 0, ai microfoni di Sky ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky, dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Abbiamo fatto una fase iniziale di gara di grande applicazione difensiva, poi si ...CONFERENZA SARRI - La Lazio vince contro il Sassuolo. Finalmente la prima gioia del 2023 per i biancocelesti, reduci dalla sconfitta di Lecce e dall'amaro pareggio contro l'Empoli.