Lazio | prima vittoria dell' anno | Zaccagni e Felipe Anderson stendono il Sassuolo 0-2 Immobile out per infortunio

3bmeteo

... vanno a caccia dellavittoria del 2023 in Serie A dopo i pareggi (entrambi per 1 - 1) contro ... Thiago MottaCLASSIFICA SERIE A: Napoli 47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37;34; ...Due fasi Lafase inizierà lunedì ma in realtà già da stasera per un primo fronte di aria ... temporali e anche possibili nubifragi sulle regioni tirreniche soprattutto Toscana epoi tra la ... Meteo Lazio: prima forti piogge e forte vento, poi neve in collina in Appennino Prima vittoria nel 2023 per la Lazio che grazie al 2-0 ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo scaccia via la crisi di inizio anno. Nonostante l'infortunio di Immobile la squadra di ...Con un gol per tempo la Lazio batte il Sassuolo 0-2 al Mapei Stadium e si porta a -3 dalla zona Champions League. Maurizio Sarri ottiene il suo primo successo da allenatore in casa del Sassuolo ed ing ...