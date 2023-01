Corriere dello Sport

(4 - 3 - 3) : Provedel 6; Hysaj 6,5, Casale 6 (44' st Patric sv), Romagnoli 6.5, Marusic 6.5; Milinkovic - Savic 6.5, Cataldi 6 (33'st Vecino 6),Alberto 6.5; Felipe Anderson 6.5, Immobile ...Dionisi(4 - 3 - 3): Provedel, Hysaj, Casale (44' st Patric), Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi (33' st Vecino),Alberto, Felipe Anderson, Immobile (dal 15' pt Pedro), Zaccagni. All. ... Lazio, Luis Alberto: "La fase difensiva Non parlo altrimenti è un casino..." La vittoria contro il Sassuolo ha scatenato anche la felicità di Luis Alberto e Patric che sui social hanno pubblicato sui social storie e post per festeggiare lo 0-2. Ecco i post del Mago e ...Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Di seguito, le dichirazioni riportate da TMW. Immobile Ha chiesto il cambio alla prima ...