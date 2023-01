Lazio | infortunio per Immobile | sostituito nel match contro il Sassuolo Come sta?

Sky Sport

REGGIO EMILIA - Alza bandiera bianca Ciro Immobile . Al 15' del match contro il Sassuolo lascia il campo per un problema fisico. Dovrebbe trattarsi di unmuscolare alla coscia. Risentimento alla coscia destra, non la stessa gamba del lungo stop. Prima il richiamo alla panchina, poi il cambio con l'inserimento di Pedro e Felipe Anderson ...Laè attesa giovedì dal Bologna in Coppa Italia, mentre in campionato affronterà il Milan nel posticipo dell'ultima di andata, spostata a martedì 24 per l'impegno dei rossoneri in Supercoppa, ... Immobile, infortunio durante Sassuolo-Lazio: le news Si è da poco concluso il primo tempo tra Lazio e Sassuolo, con la squadra di Sarri in vantaggio 1-0 ed è durata solo un quarto d'ora la partita di Ciro ...Subito una tegola per Maurizio Sarri in Sassuolo-Lazio. Dopo appena un quarto d’ora di gioco, Ciro Immobile è costretto a uscire dal campo, al suo posto entra Pedro. Dolorante l’attaccante biancoceles ...