Lautaro riaccende le speranze dell' Inter - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Martinez abbracciato dai compagni: il gol realizzato in apertura dal campione del mondo argentino è bastato all'Inter contro un Verona scorbuticoPoi di spalla il titolo sull'Inter: 'con la coppala Lu - La e avvisa il Napoli'. Appena sotto invece la Juve: 'Di Maria e Paredes nel mirino (per la festa a casa di Messi)'. Per '... Lautaro riaccende le speranze dell’Inter La rassegna stampa delle prime pagine sportive dei quotidiani in edicola lunedì 2 gennaio 2023 La ripartenza della Serie A è alle porte: mercoledì 4 gennaio il campionato riprenderà ufficialmente con ...Mancano due giorni al big match tra Inter e Napoli, Lautaro è tornato ad allenarsi e si prenota per una maglia da titolare Mancano due giorni al big match tra Inter e Napoli, Lautaro è tornato ad alle ...