L’Australian Open degli italiani | per Berrettini e Sinner è il momento di svolta | Musetti può stupire Ma il tabellone non aiuta

(Di domenica 15 gennaio 2023) Comincia l’edizione 2023Australiana Melbourne. Il primo Slam di questa stagione ritrova il nove volte campione Novak Djokovic (dopo l’esclusione di un anno fa per il caso vaccino), accoglie i dubbi fisici del detentore del titolo Rafael Nadal e butta giù il boccone amaro per il forfait del numero uno del mondo Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio muscolare. L’Australia quest’anno rappresenta però anche altro. In particolare per i colori azzurri. È un nuovo inizio e, insieme, undiper Matteoe Jannik. Un anno fa Melbourne Park sembrava l’inizio dell’ascesa definitiva per i due. Poi il 2022 ha raccontato altro, prendendo una piega in cui luci e ombre si sono susseguite per motivi diversi.arriva a questo ...