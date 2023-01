Lato A in bella vista | Federica Nargi manda tutti fuori di testa

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 15 gennaio 2023) Donna con una bellezza a dir poco travolgente;sa benissimo comere in tilt totale i suoi fan. InstagramPer quanto concerne l’aspetto lavorativo bisogna ricordare l’esperienza, come velina mora, dial tg satirico (in onda nel preserale di Canale cinque) Striscia la notizia. Insieme a lei era presente Costanza Caracciolo. Le due hanno partecipato anche a Pechino Express, un tipo di reality dove i concorrenti mettono, obbligatoriamente, a dura prova il proprio spirito di adattamento., però, è stata anche a Guess My Age. In questo caso parliamo di un quiz show condotto prima da Enrico Papi e poi da Max Giusti che andava in onda su Tv8; un gioco divertente ma per nulla semplice dal momento che i vip avevano l’arduo compito, ...