Latina | tragedia alla stazione dei treni | un uomo si è tolto la vita

latinaoggi.eu

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... Dopo il derby tra imperiali e satanelli si ricomincia domani alle 14.30 con- Catanzaro e ......dare alle famiglie che hanno vissuto unagrande come la sua Il messaggio è quello di rimanere forti, nonostante il dolore immane. Penso ai genitori di Desire Mariottini (la 16enne di... Latina, Tragedia alla stazione di Latina, un uomo si toglie la vita Tragedia alla stazione di Latina Scalo poco dopo mezzogiorno. Un uomo si è lanciato sotto il treno in arrivo sul binario 1, un Intercity in arrivo da Salerno e diretto a Roma. Sono ...È morta poco dopo l'arrivo dei soccorsi l'avvocatessa Martina Scialdone, 35 anni, uccisa a Roma dal suo ex compagno, davanti ...