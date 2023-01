L’Atalanta Primavera perde ancora | il Frosinone vince 1-2 a Zingonia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 gennaio 2023). Un’altra sconfitta per, la seconda consecutiva in campionato e la quarta nelle ultime 5. I ragazzi di Fioretto asubiscono la rimonta del, lo stesso avversario battuto 1-0 mercoledì nella sfida degli ottavi di Coppa Italia: stavolta il finale è un 1-2 che lascia i nerazzurri in bassa classifica. Senza lo squalificato Chiwisa, decisivo nella sfida di Coppa Italia, Fioretto inserisce un attaccante in più come Falleni rinunciando ad un centrocampista e mantenendo la difesa a tre. Si rivede anche Vorlicky, che ci prova subito con un destro a giro che esce di poco. È una delle poche occasioni delnel primo tempo: il classe 2006 Riccio ci prova al volo dalla distanza, ma trova le mani di Di Chiara. Anche Bertini dall’altro lato del ...