L'Arsenal non si ferma più | 2-0 nel derby al Tottenham di Conte | è fuga! Vincono anche Chelsea e Newcastle

TUTTO mercato WEB

In attesa di Tottenham -, che alle 17.30 chiude il 20° turno, la domenica di Premier ricorda Gianluca Vialli, scopre ... Nonostante i 7' di recupero, il risultatocambia più e Stamford Bridge ...... che regala il vantaggio all'nel derby del Nord di Londra contro il Tottenham . Intervento disastroso del portiere francese, che su un innocuo cross dalla sinistra di Sakariesce a ... L'Arsenal non molla Mudryk: c'è ottimismo, si spinge per averlo già per la gara con lo United Premier League, i posticipi della 20ª giornata: la capolista si impone 2-0 contro gli uomini di Conte, a Stamford Bridge omaggio al grande ex e successo sul Crystal Palace ...Gli uomini di Arteta non si fermano più, nemmeno nel North London derby ... Ad inizio ripresa la scena si ripete: prodigioso intervento del portiere dell'Arsenal sul tiro affilato di Harry Kane, a ...