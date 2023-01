Corriere dello Sport

LONDRA (INGHILTERRA) - Grazie ad un'autorete di Lloris e ad un gol di Odegaard, l'si impone sul campo del Tottenham, e approfittando della sconfitta del Manchester City nel ...Il Newctasle...L'nel primo tempo è sembrato irresistibile, come se appartenesse ad un universo parallelo. Dopo aver concesso i 45' inaugurali agli avversari, come troppo spesso è capitato in questa stagione,... L'Arsenal batte il Tottenham e vola a +8 sul City, il Chelsea vince per Vialli Premier League, i posticipi della 20ª giornata: la capolista si impone 2-0 contro gli uomini di Conte, a Stamford Bridge omaggio al grande ex e successo sul Crystal Palace ...La squadra del tecnico italiano domina i vicecampioni d'Europa. Nella ripresa le reti di March (doppietta) e Welbeck ...