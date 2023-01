Lapo Elkann controcorrente difende il principe Harry | «È un ipersensibile | ha bisogno di affetto»

Leggi su open.online

(Di domenica 15 gennaio 2023) «e un Hyper Sensibile e in necessità di amore evero più di quanto il mondo lo giudichi. Spero trovi pace e serenità perché la merita». Con queste parolesi schiera a sostegno del, al centro delle cronache per la sua recente autobiografia “Spare“. Nel libro vengono raccontati diversi episodi in cui il duca di Sussex si sarebbe trovato in difficoltà a causa degli atteggiamenti della famiglia reale. Molti di questi riguardano il fratello William, con la complicità della cognata Kate Middleton. Ad esempio,ha rivelato di come lo scandalo dell’uniforme nazista che indossò quando aveva 20 anni a una festa in costume a tema «Coloni e nativi» era in realtà tutta responsabilità del fratello. Che gli aveva consigliato di ...