L’annuncio di Amadeus | Paola Egonu sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il cast di2023 è completo. Le co-conduttrici del, accanto ad, saranno, oltre a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, anchee Chiara Francini. Lo ha annunciato lo stessoal Tg1. La campionessa della pallavolo affiancherà il conduttore delnella serata di giovedì 9 febbraio, mentre l’attrice Chiara Francinial suo fianco il giorno successivo, venerdì 10. Il telegiornale ha mandato in onda un video messaggio di entrambe le prescelte, mentreha commentato: «Sono due donne meravigliose. Francini, un’attrice meravigliosa,con me e Morandi nella serata di venerdì e poi un orgoglio italiano, una grandissima campionessa della pallavolo, ...

