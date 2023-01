L' aereo perde il controllo e si schianta | disastro in Nepal in diretta | Video

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tragedia nei cieli del. Undella Yeti Airlines con 72 persone a bordo, 68 passeggeri (tra cui diversi stranieri) e 4 membri dell'equipaggio è precipito e si èto al suolo a Pokhara. E' giallo sul bilancio, in ogni caso drammatico: "Non c'è nessun superstite", secondo quanto riportato dall'emittente indiana News 18. Sui social sono comparse le prime immagini dello schianto, la nuvola di fumo, i soccorsi difficilissimi. E un, in cui si vede il velivolore ile poi scendere a terra velocissimo. A testimoniare la concitazione e la confusione del momento, le dichiarazioni di Gurudatta Dhakal, assistente capo del distretto di Kaski, rilasciate all'agenzia di stampa Afk, che pochi minuti dopo l'annuncio della tv indiana ha invece parlato ...

