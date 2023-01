La Vittozzi c' è sempre | seconda nella Mass Start vinta dalla Simon

RaiNews

Che gara Prova di testa fin dal primo giro per, senza errori al tiro nelle due serie a terra. In fuga dal terzo giro assieme alla francese Julia Simon, leader della classifica generale, l'...E'bello salire sul podio, siamo tutte in forma, dobbiamo rimanere in forma e sicuramente ci ... uomini alle 12.30 con Tommaso Giacomel e donne alle 14.45 con Dorothea Wierer e LisaRUHPOLDING - Dopo il successo nell'individuale e il terzo posto nella staffetta, Lisa Vittozzi completa la collezione di podi nella tappa tedesca chiudendo seco ...Arriva il secondo podio stagionale in Coppa del mondo per la staffetta femminile azzurra, terza nella gara a squadre di Ruhpolding con il quartetto composto da Samuela Comola/Lisa Vittozzi/Rebecca Pas ...