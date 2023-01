La svolta tedesca nel sistema previdenziale strizza l’occhio al modello Usa Investimenti azionari per integrare gli assegni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il governo tedesco vuole finanziare le pensioni ricorrendo al mercato dei capitali. Venerdì scorso il ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) ha presentato il progetto che prevededi almeno dieci miliardi all’anno sul mercato finanziario internazionale per i prossimi quindici anni, per realizzare un fondo con cui assicurare la stabilità delle pensioni. Si tratta in sostanza di passare dalpuramente sociale basato sui contributi ad unliberal-sociale, ha spiegato Lindner. La giustificazione è che solo così si potrà mantenere l’impegno di non abbattere le pensioni e di non alzare l’età pensionabile. Ilpensionistico tedesco, come quelli di altri paesi, è infatti in difficoltà per ragioni demografiche. Un numero crescente di pensioni si appoggia su una cerchia sempre più ridotta ...