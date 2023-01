La ‘soffiata’ in diretta sul nuovo allenatore della Juve | svelato il nome

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 15 gennaio 2023) Lantus è tornata sulla terra. La squadra di Massimiliano Allegri si è fermata dopo otto vittorie consecutive, la sconfitta contro il Napoli rischia di diventare pesantissima e potrebbe portare conseguenze. Le prestazionisquadra di Allegri non sono mai state veramente entusismanti, solo contro Lazio e Inter i bianconeri hanno messo in mostra le qualità enormi dal punto di vista tecnico. Tutte le lacune erano già emerse nelle ultime due partite contro Cremonese e Udinese, due squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Lantus aveva confermato tutte le difficoltà in fase di costruzione e delle idee del gioco. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaLa situazione di Allegri La posizione dell’Massimiliano Allegri non è stata mai veramente tranquilla, nemmeno nella fase delle vittorie ...