La skincare per non arrossire nonostante il freddo

(Di domenica 15 gennaio 2023) I meteorologi concordano: nei prossimi giorni, masse d’aria fredda in arrivo dal Nord faranno abbassare notevolmente, anche di 10 gradi, la colonnina di mercurio. Fuori, dunque, i cappotti e le sciarpe più pesanti. Ma anche creme e sieri lenitivi per calmare la pelle sensibile al. «Aridità, secchezza, pallore e rossori da stress termico sono molto frequenti in inverno, tanto più se la pelle è reattiva. Per esempio, chi soffre di rosacea tutto l’anno, con la stagione fredda deve prestarci maggiore attenzione», spiega la dottoressa Beatrice Ambra, farmacista e founder di BeAmbra. Non dimentichiamoci, del resto, che la pelle è un organo intelligente. Percepisce il dolore, il calore e anche ilinvernale. Con tutte le conseguenze del caso. I suoi termorecettori le forniscono costantemente istruzioni precise. Così, ...