ilGiornale.it

... la traiettoria è centrale: Macera blocca 23 Traversone di Parolo da, Shore blocca in presa alta 22 Per ora supremazia territoriale del Verona, non troppo marcata: il Genoa sicon ...... la traiettoria è centrale: Macera blocca 23 Traversone di Parolo da, Shore blocca in presa alta 22 Per ora supremazia territoriale del Verona, non troppo marcata: il Genoa sicon ... La sinistra difende i vandali. E quelli imbrattano ancora ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Finisce ai quarti l’avventura di Jannik Sinner all'”Adelaide International 1, Atp 250 con un montepremi da 642.735 dollari, in corso sul cemento all’aperto nella ca ...