Il Post

Il caso più discusso è quello di, dove i risultati della misura " introdotta dallasocialista Anne Hidalgo da luglio 2021 " sono stati altalenanti , soprattutto sulla riduzione dell' ......per cui i ritardi tecnici nell'approntamento dello scudo missilistico elaborato da Roma e... E se a quella conferenza stampa non c'erano né l'exdi Roma Virginia Raggi né l'assessore ... La sindaca di Parigi ha detto che vuole fare un referendum sui monopattini elettrici a noleggio Milano non è l’unica in Europa a rallentare. Ecco come sta andando la zona 30 nelle città che hanno già introdotto i limiti di velocità ...Se Inter e Milan vogliono avvicinare gli azzurri, devono pareggiare la agonistica degli uomini di Spalletti. I bianconeri invece non sanno fare pressing perché non sono stati educati a farlo ...