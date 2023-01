La seconda vita di Gessica Notaro in Messico | bikini pazzesco | la foto rubata al Lato B | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) La nuovadipassa anche dal. La 33enne addestratrice di delfini riminese nonché ex Miss Italia è salita agli onori delle cronache nazionali, suo malgrado, nel 2017, quando il suo ex fidanzato per vendetta la sfregiò gettandole acido sul volto. Lì ha inizio il suo calvario e la sua lenta ma costante rinascita: gli interventi chirurgici per ridurre i tremendi danni subiti, la benda sull'occhio sinistro diventata quasi il simbolo del suo nuovo ruolo, quello di attivista che gira l'Italia per sensibilizzare l'opinione pubblica su femminicidi, violenza di genere e sicurezza delle donne. E poi l'avventura in tv, a Ballando con le stelle. E una nuova serenità conquistata anche grazie al suo nuovo compagno, Filippo Bologni, con cui convolerà a nozze. La coppia è in vacanza in ...