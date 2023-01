La rivincita delle comunità nigeriane sulla Shell

Leggi su tpi

(Di domenica 15 gennaio 2023) L’aspettativa di vita media, che in Italia è di 84 anni, in Nigeria è pari a 53 anni. Ma nell’ovest del Paese, nelle regioni bagnate dal delta del fiume Niger, si registra un ulteriore drastico calo: 41 anni. Uno studio britannico ha stimato che in questo lembo di terra affacciato sul Golfo di Guinea solo nel 2012 circa 16mila bambini sono morti entro il primo mese di vita a causafuoriuscite di petrolio dagli impianti di estrazione. È un tragico paradosso: l’abbondanza di oro nero, che negli ultimi cinquant’anni avrebbe potuto arricchire a dismisura il popolo nigeriano, si è rivelata finora soprattutto fonte di disgrazie, e non ha impedito che oggi ancora il 41 per cento della popolazione (81 milioni di persone) viva in condizioni di povertà estrema. Questo perché a gestire la quasi totalità dei pozzi petroliferi del Paese sono multinazionali straniere come ...