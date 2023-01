La moviola di Inter - Verona | male Fabbri | per Hien era rosso

fcinter1908

MILANO - Ha un limite, Fabbri (internazionale a rischio l'anno prossimo): non riesce a fare le cose più semplici, complicandosi la vita. Il secondo giallo per Hien è una cosa semplice, di lettura ...Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Stadio San Siro di Milano,e Verona si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di Serie A ... Moviola GdS: “Rigore Inter Premiata la bontà del gesto. Ma Hien meritava il secondo giallo” Il quotidiano ha analizzato i tre episodi dubbi: il rigore non concesso all'Inter, il gol annullato a Lautaro e la mancata espulsione ...L’Inter è riuscita subito a riprendere la sua corsa in campionato dopo lo stop contro il Monza. C’è stata però qualche sofferenza di troppo anche oggi e i nerazzurri hanno battuto il Verona solo per 1 ...