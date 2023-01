La morte del cardinale Pell avvicina un nuovo Bergoglio?

Fanpage.it

Nel settembre2020, un post su Facebook scritto dalla presunta figlia, aveva annunciato ladi Susan Meachen, di professione scrittrice , per suicidio . Ora Susan ha annunciato la sua ' resurrezione ' ...E poi temo la vecchiaia come la, nonostante i tanti segnali ricevuti. Deve sapere che io fin ... ha avuto paura di non sentirsi all'altezzacompito di madre: è vero che ha fatto anche ... Chi sono i figli di Lisa Marie Presley: la morte del figlio suicida e l'eredità della figlia di Elvis Il terribile tornado che ha devastato la Georgia e l'Alabama ha ucciso 9 persone, tra cui un bambino. L'entità dei danni è devastante.Il Principe Harry è sempre più sul piede di guerra. Dopo aver pubblicato l'autobiografia bomba Spare, il figlio di Lady Diana e del Re Carlo potrebbe… Leggi ...