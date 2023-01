La minaccia di Harry ' Su mio padre e William non ho raccontato tutto Se parlo è il finimondo'

ilgazzettino.it

Il libro - bomba sfonda il tetto record delle 400mila copie vendute in un giorno. Il duca di Sussex: 'Ho usato la metà del materiale'. C'è aria di sequel. Ma secondo fonti vicine ai reali scoppierà la ...Scoppia un altro casoinsiste e: 'Ho materiale per un altro libro. Ho taciuto cose che papà e William non mi avrebbero perdonato' Cosa succederà nel 2023 La sensitiva: 'e Meghan ... Spare, Harry minaccia: «Ho materiale per un altro libro. Ho taciuto cose che papà e William non mi avrebbero p Il libro-bomba sfonda il tetto record delle 400mila copie vendute in un giorno. Il duca di Sussex: "Ho usato la metà del materiale". C’è aria di sequel. Ma secondo fonti vicine ai reali scoppierà la p ...Il principe Harry è un fiume in piena e ancora non ha finito di far tremare la Corona. Già le rivelazioni contenute in “Spare” paiono abbastanza imbarazzanti, ma il duca di Sussex in un’intervista esc ...