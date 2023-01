La Meloni e la regola del silenzio | cambia tutto | come ha ribaltato FdI

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ai bei tempi, Tony Blair,spin doctor laburistissimo, aveva Alastair Campbell che gli suggeriva sillabe, pensieri e finanche mugugni. Jacques Mitterand vantavaspin doctor il pubblicitario Jacques Séguéla. Lo spin doctor di Giorgia, invece, è Giorgia. Non è un caso che la Presidente del Consiglio, occhiutaun falco verso la sua comunicazione politica, dopo l'intreccio un po' caotico di dichiarazioni e comunicati sul taglio delle accise della benzina, abbia stretto sugl'interventi dei suoi. Più che un accorgimento tecnico, trattasi d'un ordine affilato per bloccare le fuga in avanti dei colleghi e la retromarcia delle idee. Attraverso una circolare interna al partito che non lascia spazio a interpretazioni, i capigruppo di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan, ...

Il Fatto Quotidiano

14/01/2023 - 19:04 Progressivamente, il governosta oscurando i dati sull'andamento della pandemia. Da giornaliero, l'andamento del contagio -...al passato - e chissà che non sia una nuova...Lae "ladel silenzio": cambia tutto, come ha ribaltato FdI Quando Meloni in campagna elettorale diceva: “Stato non può guadagnare dall’aumento delle… Progressivamente, il governo Meloni sta oscurando i dati sull'andamento della pandemia. Da giornaliero, l'andamento del contagio - anche per chi fa ricerca - è divenuto settimanale. Questa settimana, ...I vizi italiani: il passaggio del testimone fra chi ha vinto le elezioni e chi le ha perse comporta lo scambio degli atteggiamenti. Il resto lo fa la «tirannia del breve termine» ...