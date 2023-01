La lite al ristorante | la fuga in bagno | gli spari in strada | così Martina è morta tra le braccia del fratello

Leggi su tpi

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, uccisa dall’ex compagno davanti a un: la ricostruzione Lainiziata al, lain, gliin: è quello che è successo nel quartiere Appio-Tuscolano, a Roma, nella serata di venerdì 13 gennaio quandoScialdone, avvocato di 35 anni, è stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco dal suo ex compagno, il 61enne Costantino Bonaiuti. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica,Scialdone e Costantino Bonaiuti, i si sono dati appuntamento presso il“Brado”, in viale Amelia 42, per un incontro chiarificatore dopo un relazione durata un paio di anni e terminata da qualche mese. “l’ho vista nascere, della sua storia d’amore erano ...