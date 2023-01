La Lazio si rilancia | il Sassuolo nel baratro e Dionisi adesso rischia

(Di domenica 15 gennaio 2023) E’ andato in arichivio anche il lunch match della 18esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo. La squadra di Sarri torna al successo e riscatta le ultime tre partite, la compagine diè sempre più nele l’allenatorel’esonero. La partita si è conclusa sul risultato di 0-2. Subito una tegola nei primi 14 minuti, Ciro Immobile è stato costretto al cambio per un infortunio alla coscia destra. La gara si sblocca alla fine del primo tempo: è Zaccagni a siglare il vantaggio su calcio di rigore. Nella ripresa contropiede micidiale di Felipe Anderson. Lasale a 34 punti e siper la qualificazione in Champions League. Ilè ormai un disastro, sono otto le ...

