La Juve celebra i record dell’era Agnelli | “ci sono le emozioni e le opinioni | e poi ci sono i numeri”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Quella contro il Napoli è stata l’ultima partita dellantus con Andreapresidente. Il 18 gennaio entrerà in carica il nuovo consiglio di amministrazione. Il presidente dellantus diventerà, ufficialmente, Gianluca Ferrero. Il club bianconero ha voluto ricordare i tredici anni di gestione, tredici anni diche, scrive nel comunicato pubblicato sul suo sito, non simai visti prima. “Cile. Cile. E poi ci, inoppugnabili, che certificano un’epopea straordinaria, quella delle 13 stagioni di Presidenza. Vediamone alcuni, ...

IlNapolista

Record parla di una "Sconfitta storica per la, a 10 punti dal Napoli di Mario Rui". Il quotidiano portoghese ricorda come "i bianconeri non subissero cinque reti da 30 anni".Una vittoria che che segna uno snodo decisivo per lo Scudetto, con laormai quasi tagliata fuori dalla lotta. La società, tramite il proprio sito ufficiale,il bellissimo successo ... La Juve celebra i record dell'era Agnelli: "ci sono le emozioni e le ... Kvaratskhelia è stato pagato 10 milioni. Bremer 50. De Laurentiis ha smontato lo storytelling sul Nord capace e produttivo ...La Juventus ha voluto rendere omaggio ad Andrea Agnelli e celebrare la sua presidenza con un comunicato, pubblicato sul sito ufficiale del club, riepilogando le sue 13 stagioni da numero uno bianconer ...