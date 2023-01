La Gelbison cade ancora | il Potenza cala il tris

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLanon svolta. La formazione Di Sanzoanche asotto i colpi dell’undici di Raffaele. Prosegue, dunque, la crisi dei salernitani, ormai senza vittorie dallo scorso 13 novembre. Un crollo verticale, che ha portato la compagine di Vallo della Lucania in sedicesima posizione. Sensazioni negative subito emerse anche a, con i padroni di casa avanti di due reti all’intervallo. Caturano apre le danze e Girasole regala un altro dispiacere da Anatrella. Di Sanzo cerca la scossa all’intervallo, rientrando in partita con De Sena. Una speranza vana, perchéCaturano infrange i sogni di gloria della, costretta a incassare l’ottavo ko della sua stagione. Un trend da provare a invertire nel prossimo turno, quando i salernitani ...

...51 Pescara 39 Audace Cerignola 34 Juve Stabia 33 AZ Picerno 31 Giugliano 29 Avellino 29 Foggia 29 Virtus Francavilla 28 Potenza 28 Latina 28 Taranto 28 Monopoli 27 Monterosi Tuscia 2524 ...Cede il Pescara, chein casa contro il Picerno: per la squadra di Colombo è il quarto ko nelle ... la squadra di Pancaro ne fa cinque in casa della, quella di Capuano centra contro il ... La Gelbison cade a Potenza (3-1) e scivola in zona play out