La dieta mediterranea è la migliore mondo | ma è sotto attacco

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Lasi è classificata come laaldel 2023 davanti alla dash e alla flexariana ma èdegli effetti del cambiamento climatico, dell'esplosione dei costi di produzione e delle scelte dell'Unione Europea che boccia il vino con etichette allarmistiche e promuove i grilli a tavola. Lo rende noto la Coldiretti sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense U.S. News & World's Report's, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori. Laha vinto la sfida tra 24 diverse alternative con un punteggio di 4,6 su 5 grazie agli effetti positivi sulla salute -linea la Coldiretti - ed è anche fra le più facili da ...

