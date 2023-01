La Stampa

La schematizzazione della dicotomia/sinistra oggi non ha più alcun senso perché negli schieramenti politici si trovano posizioni ...d'Italia attraverso un'operazione di contro egemonia...Al 61 Cannone crossa in mezzo dalla, Sottile "legge" la giocata e fa velo in favore di ... Mister Antonio Richichi, nelpartita fa i complimenti al gruppo: "Abbiamo lavorato tanto sulla ... La destra post-populista alla ricerca di un’ideologia Le parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alla kermesse milanse di Fratelli d'Italia hanno scatenato le isterie della sinistra. Guai ad associare la figura di Dante Alighieri ai valori ...Il fondatore di Alleanza Nazionale: 'Errore considerare coi valori di oggi i fatti di ieri, come fanno negli Stati Uniti con la cancel culture. Nel Trecento non c'erano le categorie di destra e sinist ...