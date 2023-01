(Di domenica 15 gennaio 2023) Truffa o furto? È un mistero il caso che vede protagonista, figlia di Bernardo, lo storico fondatore dei supermercati Esselunga, morto nel 2016. La donna hato la scoperta di uno zircone al posto delda circa 3,5di euro incastonato in un anello di sua proprietà. La scoperta è avvenuta in occasione della sostituzione della montatura, cheaveva affidato a una gioielleria di Milano.

Sky Tg24

Cos'è successo Germana Chiodi, la segretaria di Caprotti eredita 75 milioni - guarda LE DENUNCE -presenta unacontro ignoti, lo stesso fa Cartier . Ma, scrive il quotidiano 'in ...Il doppio esposto Appresa la notizia,Capriotti va su tutte le furie: quando è stata fatta la sostituzione Comincia un infelice botta e risposta, a colpi di lettere e avvocati, tra la ... La denuncia di Violetta Caprotti: "Il mio diamante da 3,5 milioni sostituito con un falso" L'indagine sarebbe nata proprio da un contenzioso tra Violetta Caprotti e il rivenditore che, tuttavia, ha sempre sostenuto che quel diamante era arrivato in negozio già "falso". Motivo per cui la vic ...La primogenita del patron scomparso di Esselunga: “Da Cartier mi hanno detto che è un falso”. Denuncia il caso. E lo stesso fa la casa produttrice. Chi ha sostituito il gioiello