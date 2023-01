La comfort zone di Prada

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – C’è uno spirito geometrico che pervade la collezione uomo fall winter 2023 di, dove il minimalismo nordico dialoga con le uniformi sartoriali, in una continua tensione tra bellezza e utilità. Un uomo reale, vestito di abiti concreti, perché “oggi non c’è spazio per inutile creatività” ammette nel backstage Miuccia, parlando con i cronisti. In tempi di crisi, dunque, i due stilisti, Miucciae Raf Simons, sembrano proporre uno slancio verso l’alto, votato alla semplificazione, in un gioco di riduzioni e sottrazioni dettato dall’esigenza di purezza di fronte al caos che ci circonda. Una moda che vuole essere realista e concreta. In passerella le linee ad astuccio cedono il passo a motivi ogivali dei duvet di nuova concezione, al bomber riadattato che traccia linee circolari. Le tuniche di camoscio sono ...