La Carta docente anche ai precari Il Tribunale di Firenze riconosce il diritto a due docenti

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 15 gennaio 2023) Laper due. Con due distinte sentenze ildi, sezione lavoro, ha accolto in questi ultimi giorni due distinti ricorsi proposti dalla Flc Cgil Toscana a favore di duea tempo determinato, che non avevano potuto beneficiare della(voucher di 500 euro l'anno per formazione e aggiornamento), al pari dei colleghi a tempo indeterminato. L'articolo .