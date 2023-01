La battaglia del quantum computing tra Usa e Cina

Leggi su formiche

(Di domenica 15 gennaio 2023) Un gruppo di ricerca cinese ha pubblicato uno studio in cui si suggerisce una possibile via per violare la crittografia utilizzando computer quantistici. L’episodio ha riacceso il dibattito sul futuro dele dei qubit, l’equivalente quantistico dei bit di un normale sistema informatico binario. Circa ottanta anni fa, le invenzioni dei transistor e successivamente dei circuiti integrati ponevano le basi dell’informatica tradizionale. Nei decenni a venire, il progresso nel campo avrebbe portato a componentistica sempre più miniaturizzata, fino ad arrivare al livello della meccanica quantistica alla fine degli anni Novanta. Sfruttando le leggi di quel livello della realtà, i qubit rappresentano contemporaneamente gli stati uno e zero dei bit, permettendo di superare ampiamente i computer tradizionali nella soluzione di alcuni tipi di ...