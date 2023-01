Kvaratskhelia | ha stabilito un record clamoroso in Europa

(Di domenica 15 gennaio 2023), haungrande in, il georgiano del Napoli ha visto aumentare il suo valore economico in soli sei mesi. Il Napoli sta vivendo un momento di grande successo con uno dei suoi giocatori,, che haunin. Il suo valore economico è aumentato esponenzialmente in soli sei mesi, passando da 10 milioni di euro a 60 milioni di euro. Secondo Transfermarkt, nessun giocatore inha avuto una crescita simile. Dietro il gerogiano del Napoli, ci sono tutti, anche – tra gli altri – Gvardiol del Lipsia (da 35 a 75 milioni) che si è fatto notare al Mondiale, oppure Antony dello United e lo stesso Fernandez, campione del mondo con la sua ...

Saranno in tre a marcare. Così haSimone Inzaghi, come illustra il Corriere dello Sport. Inzaghi ha rispolverato la classica gabbia, coinvolgendo tre dei sui giocatori della ...... KvichaSaranno in tre a marcare. Così haSimone Inzaghi, come illustra il Corriere dello Sport. Inzaghi ha rispolverato la classica gabbia, coinvolgendo tre dei ... Kvaratskhelia, la Juventus e il Napoli: lo sfottò virale del Rubin Kazan Magica notte ieri a Napoli che rimarrà nella Storia del Calcio. Lo stadio Maradona strapieno di uomini, donne e bambini che illuminavano l’atmosfera con i loro telefonini sembrando Stelle sugli spalti ...Una partita così si può giocare solo in uno stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona. Anema e core, proprio come aveva detto l’allenatore. È spaventosa la forza del Napoli, la sua sicurezza, ...