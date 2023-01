Koopmeiners | ammonizione pesante contro la Salernitana | salta la Juve

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 gennaio 2023) Bergamo. Un giallo pesantissimo, quello rimediato da Teunalla mezzora del match tra Atalanta e, perché salterà la sfida allantus per squalifica. Il centrocampista olandese è stato sfortunato protagonista di un fallo su Coulibaly, un’entrata in ritardo che l’arbitro Aureliano non ha potuto non punire con l’. L’ex AZ Alkmaar era però diffidato, avendo già accumulato 4 cartellini gialli nelle scorse 17 uscite. Non sarà dunque a disposizione di Gasperini per la trasferta di domenica 22 dell’Allianz Stadium. Alla vigilia in conferenza stampa Gasperini aveva risposto con tranquillità sulla possibilità di far riposare i diffidati, chiedendo eventuale più attenzione ad evitare cartellini pesanti.