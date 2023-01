Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 15 gennaio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 15 gennaio 2023)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella quindicesimadel 15, grazie alla selezione di documentari si passa dal rosso di Istanbul al bianco dell’Islanda al mare blu delle isole della Thailandia. Si torna poi in Italia per la scoperta archeologica più significativa del 2022: il ritrovamento dei bronzi dei Bagni di San Casciano. In studio, a raccontarla, c’è Marco Pacifici, un giovane archeologo ...