Kiev | raid russi sulla Croce Rossa a Kherson

(Di domenica 15 gennaio 2023) Le forze russe hanno bombardato "i locali in cui lavorano i rappresentanti della" a. Lo denuncia il vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Kyrylo Tymoshenko, sul suo ...

Le forze russe hanno bombardato "i locali in cui lavorano i rappresentanti della Croce Rossa" a Kherson. Lo denuncia il vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Kyrylo Tymoshenko, sul suo ...... e ribadisce il 'grande apprezzamento dadel supporto permanente all'Ucraina da parte del Papa ...a 21 bilancio vittime attacco russo È salito a 21 il numero delle persone rimaste uccise nel... Ucraina, Kiev: raid russi su locali della Croce rossa a Kherson (ANSA) - ROMA, 15 GEN - Le forze russe hanno bombardato 'i locali in cui lavorano i rappresentanti della Croce Rossa' a Kherson. Lo denuncia il ...Il segretario generale della Nato a proposito della Guerra in Ucraina ha dichiarato che l'occidente fornirà più armi pesanti a Kiev.