Kiev | ecco il miracolo del San Raffaele di Roma per la piccola Sofia

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si è ripresa, la bambina dirimasta ferita gravemente in uno scontro a fuoco nel quale ha perso tutta la famiglia fatta eccezione per la nonna. Laera stata ricoverata al Sandi, dove si è compiuto un vero e proprio, infatti, era arrivata al nosocomio con una tetraparesi, prevalente a destra, esito di ferite da arma da fuoco, le principali in sede cervicale e cranica, subite mentre era in macchina con tutta la sua famiglia. Oggi le immagini dimostrano il grande progresso.

La Stampa

...per l'uso immediato che aserviva, avremmo dovuto fornire sistema d'arma e militari addestrati a farlo funzionare. L'Italia in guerra direttamente contro la Russia Nessuno è così matto, ed...I militari dinon ci hanno pensato un attimo e hanno mirato al velivolo con qualsiasi arma a disposizione, perfino dei semiautomatici leggeri. Il drone kamikaze sorvola la postazione ucraina: ecco come viene ... Volodymyr Zelensky ospite, in videocollegamento, nella serata finale di Sanremo. A rivelare il desiderio del presidente ucraino di essere al Festival è stato Bruno Vespa, in diretta con ...All-in di Londra nel sostegno a Kiev. Il Regno Unito consegnerà diversi elicotteri Apache armati di missili Hellfire all’Ucraina. La ...