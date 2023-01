(Di domenica 15 gennaio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che almeno 25sono morte per l'attacco russo contro un. "Al momento sono state soccorse 39, tra cui 6 bambini. ...

15 gen 14:04: saliti a 23 i morti nell'attacco ala Dnipro È salito a 23 morti, il bilancio dell'attacco missilistico russo contro una Dnipro. Lo riferisce il consiglio ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che almeno 25 persone sono morte per l'attacco russo contro una Dnipro. "Al momento sono state soccorse 39 persone, tra cui 6 bambini. 25 persone sono morte, incluso un minorenne. 73 persone sono rimaste ferite, tra cui 13 bambini. 43 persone sono ... Kiev, condominio distrutto a Dnipro: “Uccise 25 persone” Vladimir Putin: “Tutto si sta sviluppando nell’ambito del piano del ministero della Difesa e dello Stato Maggiore ...Sono saliti a 23 in Ucraina i morti per l’attacco missilistico russo che sabato ha colpito un condominio di 9 piani a Dnipro, nel sudest del Paese. Lo riferisce l’amministrazione della città di Dnipro ...