Juventus | ripresi gli allenamenti alla Continassa | “Subito guardare avanti”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, latorna ad allenarsi. I bianconeri devono rialzare la testa dopo il pesante koal ‘Maradona’ contro il Napoli, così come scrive il club nella nota in cui si racconta della seduta odierna: “è la parola d’ordine” si legge. La squadra ha svolto esercizi tecnici sul possesso pe conclusioni da cross, per poi concludere l’allenamento con una partitella. Domani i bianconeri torneranno a correre al mattino per continuare a preparare la sfida di Coppa Italia in programma giovedì contro il Monza allo Stadium. SportFace.