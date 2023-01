Juventus-Monza | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 15 gennaio 2023) Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. I bianconeri vi accedono direttamente come da regolamento, mentre i brianzoli hanno eliminato Frosinone e Udinese rispettivamente ai trentaduesimi e sedicesimi.si giocherà giovedi 19 gennaio 2023 alle ore 21 presso l’Allianz Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I bianconeri arrivano dalla

Tuttosport

che non finisce di stupire, centra il quarto risultato utile di fila e si porta ... ecco che in realtà accade tutto il contrario con la capolista che devasta lae le distanze che invece ...Dopo la vittoria nel derby e in casa con ilproblemi per i biancocelesti che hanno incassato le sconfitte cone Lecce senza andare oltre il pareggio contro l'Empoli in casa. Troveranno ... Juventus Primavera, Ledonne ai saluti. Fuscaldo ritorna dal Monza Juventus, Allegri rischia: club valuta maxi investimento Conte o Zidane. Vertici delusi dalla pesantissima sconfitta di Napoli Secondo La Gazzetta dello Sport i cinque gol subiti contro il Napoli, sta ...Scopri le probabili formazioni di Juventus-Monza match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 ...