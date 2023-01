(Di domenica 15 gennaio 2023) Lapunta aper la difesa e potrebbe soffiarlo al Napoli, loarriva direttamente in casa conLapunta aper la difesa e potrebbe soffiarlo al Napoli, loarriva direttamente in casa con. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lochiede 20 milioni per cedere ilche si sta mettendo in mostra in A e che ha fatto un Mondiale da titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Sullo stesso argomento, pedina perfetta per Allegri. Lo porta Szczesny In vetta alla lista delle preferenze c'è Jakub, che parrebbe fatto apposta per mettersi a disposizione ...Per la difesa, occhi puntati su un altro polacco: Jacub, in forza allo Spezia. Sempre per ... Un altro nome accostato allaè quello di Marcus Thuram, attaccante del Borussia M'gladbach ... Juventus-Kiwior, sponsor Szczesny per il centrale dello Spezia Duello aperto per il difensore dello Spezia. Lo sponsor bianconero è Szczesny. E c'è un'indiscrezione dall'Argentina ...Spezia, tutte le ultime: scopri le Notizie di oggi e di Calciomercato, le Statistiche, il Calendario e i Risultati live delle partite della squadra.