Juve | un recupero per la Coppa Italia | Allegri lo aspetta

Sportitalia

Ma la soluzione legata aldel colombiano, il cui futuro a Torino è tutt'altro che definito, non è che provvisoria. SERVE UNO SPECIALISTA - Insomma, quando l'asticella si alza serve un ...Unache avrebbe anche voluto, ma che non ha potuto: zavorrata dalla (sbagliatissima) scelta ...a casa al fotofinish (da Lecce con l'invenzione di Fagioli per arrivare alla punizione nel... Juve, buone notizie dall'infermeria: verso il recupero in cinque Giovedì sera in Coppa Italia contro il Monza, la Juventus dovrebbe ritrovare Juan Cuadrado. Il colombiano rientrerà oggi in gruppo alla ripresa degli allenamenti e potrebbe già andare in campo.La Juventus si prepara a tornare al lavoro dopo la sconfitta di Napoli. I bianconeri dovranno essere abili a lasciarsi alle spalle la debacle contro i partenopei e dovranno iniziare a focalizzarsi sul ...